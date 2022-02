Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, din nou, ca scuturile antiracheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru securitatea Rusiei, ceea ce este complet fals, a declarat la CNN ministrul de Externe Bogdan Aurescu, adaugand ca autoritatile de la Bucuresti sunt pregatite sa permita Rusiei…

- Statele Unite sunt dispuse sa examineze posibilitatea de a le permite expertilor Rusiei ocazia de a se asigura ca nu exista rachete de croaziera Tomahawk la bazele NATO din Romania si din Polonia, transmite Agentia de presa Bloomberg.

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…

- „Banuiesc ca va ataca, trebuie sa faca ceva", a mai spus presedintele american, referindu-se la intentiile Rusiei in Ucraina. Si Franta si-a anuntat disponibilitatea de a trimite trupe in Romania, o reorientare strategica importanta, sustin expertii militari Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o…

- Joe Biden a precizat ca “Rusia va intra in Ucraina”, dar susține ca NATO și SUA nu au nicio intenție de a raspunde pretențiilor lui Putin de a retrage din forțele de pe teritoriul fostelor țari comuniste, admise in Alianța dupa 1997. “Din contra, daca el intra in Ucraina, noi luam in calcul suplimentare…

- NATO transmite un nou mesaj Rusiei, legat de situația tensionata din Ucraina. Secretarul de stat american Antony J. Blinken a transmis un mesaj indreptat clar catre Rusia, atragand atenția ca nu Alianța Nord Atlantica a fost cea care a adus abuziv trupe in mai multe state europene, precum Ucraina, Georgia…

- Statele Unite isi vor continua politica de a fi alaturi de aliatii si partenerii lor de la Marea Neagra pentru a intari disuasiunea si pentru a garanta ca actiuni precum cele desfasurate in ultimii ani de Rusia in regiune nu vor merge mai departe, a declarat sambata, intr-un interviu pentru AGERPRES,…