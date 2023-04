Stiri pe aceeasi tema

- Un oras din Romania va gazdui cea mai mare competitie de gaming din intreaga Europa. Concret, peste 700 de jucatori profesionisti sunt așteptați la eveniment. Evenimentul se va desfașura pe o durata de 10 zile.

- Cei de la ”Observatorul Militar” i-au adresat o intrebare liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, despre inițiativa senatorului roman, Diana Șoșoaca, cea care a propus, in Parlament, un proiect de lege prin care Romania sa anexeze teritorii din Ucraina. Prigojin a spus ca Rusia pastreaza relații…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca Romania si Polonia se numara printre tarile care vor discuta cu Executivul comunitar despre "trasabilitatea exporturilor din Ucraina", astfel incat fermierii sa nu mai fie afectati de "specula".

- Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in eșalonul conducerii democrate din Senat și Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri, 15 martie 2023, un proiect de lege care recomanda includerea…

- Eliminarea vizelor pentru romani: Pas important pentru Romania in dosarul Visa Waiver. Proiect de lege, in Senatul american Pas important pentru Romania in dosarul Visa Waiver: un proiect de lege a fost introdus in Senatul american. Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in eșalonul conducerii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau american Joe Biden despre ”perspective” in vederea unei ”reveniri a pacii in Europa pe termen lung” si si-a reafirmat sustinerea Ucrainei impotriva Rusiei, anunta miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP.Macron și Biden au discuyay la telefonCei…

- Articolul Ambasadorul Marii Britanii in Romania, in vizita la Buzau. Discuții pe teme de comerț, cu lideri ai PSD și reprezentanți ai administrației locale se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, ES Andrew Noble, si Comisarul…

- Anatol Salaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca unica solutie pe care o au astazi si crede ca si Europa e timpul sa inteleaga aceste lucru, este ca teritoriul romanesc de peste Prut trebuie sa se uneasca cu…