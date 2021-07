Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Sapunaru (37 de ani), noul fundaș al Rapidului, și-a intrat in rol și l-a confruntat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, care era sigur ca giuleștenii nu pot evolua pe Arena Naționala in noul sezon de Liga 1. „Arena Naționala e stadionul lui Gigi Becali? Eu aștept oricum sa joc la noi acasa,…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul FCSB, il contrazice pe Daniel Niculae (38), președintele Rapidului, care a afirmat ca Rapid va juca pe Arena Naționala in prima parte a sezonului 2021/2022. Dupa ce oficialul alb-vișiniilor a declarat ca Rapid va evolua pe Arena Naționala pana ce stadionul din Giulești…

- Presedintele clubului de fotbal FC Rapid, Daniel Niculae, a anuntat, marti, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca echipa condusa de Mihai Iosif va juca meciurile de pe teren propriu pe Arena Nationala din Capitala pana la finalizarea lucrarilor la noul Stadion Giulesti si obtinerea tuturor avizelor…

- Pe final de luna iunie, consilierii locali se vor intruni in ședința ordinara a lunii in curs pentru a aproba sau nu mai multe proiecte de hotarare. Printre acestea va fi și cel privitor la aprobarea nivelului valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat astazi condițiile in care va reveni pe stadion la meciurile roș-albaștrilor. Tototdata, finanțatorul a setat un obiectiv neverosimil echipei. In perioada in care FCSB evolua in Ghencea, Gigi Becali era o prezența nelipsita la meciurile jucate…

- Meciul de pe stadionul „Ilie Oana" este primul meci pe teren propriu al nationalei cu spectatori dupa o pauza de aproximativ un an si jumatate provocata de pandemia de coronavirus. Ultimul meci pe teren propriu cu public a fost Romania - Suedia, scor 0-2, in preliminariile EURO 2020, disputat pe Arena…

- Patru categorii de persoane pot asista la meciurile de pe Arena Nationala din cadrul Euro 2020, informeaza Federatia Româna de Fotbal.Având în vederea legislatia nationala în vigoare privind desfasurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pot asista din…

- Grigore Sichitiu (72 de ani), fost conducator la Rapid, e aproape de o revenire in Giulești, fiind dorit de noul președinte Daniel Niculae in funcția de consilier. Intr-o intervenție telefonica avuta la GSP Live in aceasta dimineața, Sichitiu a comentat posibilitatea de a reveni la Rapid, vorbind și…