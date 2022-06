Victimele violenţei domestice vor avea dreptul la locuinţe de necesitate sau sociale Proiectul legislativ care acorda victimelor violentei domestice dreptul de a avea acces la locuintele de necesitate sau la cele sociale, a fost votat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor cu majoritate de voturi. Legea prevede includerea victimelor violentei domestice in categoria beneficiarilor de locuinte sociale, pe termen lung, si posibilitatea de acordare a locuintelor de necesitate […] The post Victimele violentei domestice vor avea dreptul la locuinte de necesitate sau sociale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Proiectul legislativ care acorda victimelor violentei domestice dreptul de a avea acces la locuintele de necesitate sau la cele sociale, a fost votat astazi in plenul Camerei Deputatilor cu majoritate de voturi si pleaca la promulgare.

