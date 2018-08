Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Chisinau a anuntat miercuri, 15 august, ca printre victimele inregistrate ca urmare a prabusirii podului rutier din regiunea orasului Genova este si un cetatean al Republicii Moldova cu dubla cetatenie. Consulatul se afla in contact cu rudele.

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In urma demersurilor echipei consulare mobile aflata…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza MAE, care adauga ca,...

- Un pod al autostrazii A10 din zona Genova, Ponte Morandi, s-a prabușit, marți. Cel puțin 35 de mașini au cazut, iar serviciile de urgența, citate de presa italiana, zeci de morți deja, iar numarul celor decedati creste de la ora la ora.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Adela, polițista de la TF Targu-Jiu, care și-a impușcat fiul de șase luni și mama, duminica seara, cu arma soțului ei, a fost condusa, miercuri, pe ultimul drum, alaturi de victimele sale, in cimitirul din Balești. Cei trei au fost ingropați in același cavou, decizia fiind luata, potrivit…

- Avionul s-a prabusit la South Eleuthera, in Bahamas, aparatul luand foc la impactul cu solul. Toti cei trei ocupanti si-au pierdut viata in acest accident. Potrivit presei locale, care citeaza surse din politie, persoanele decedate sunt barbati, toti de nationalitate americana. Cei trei detineau…

- Patru fete au murit joi seara (17 mai) in apropiere de orașul Jibou, județul Salaj, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Șoferița, Sanda Ungur, este singura supraviețuitoare a tragediei. Victimele aveau varste cuprinse intre 20 și 22 de ani. Fetele erau studente in Cluj și inainte…