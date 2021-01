Victimele Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti - comemorate de FCER Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania a organizat joi un eveniment online de comemorare a victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucuresti (21 - 23 ianuarie 1941), prilej cu care cei prezenti si-au exprimat regretul fata de tragedia petrecuta, dar si ingrijorarea cu privire la ascensiunea curentelor antisemite in Romania si in Europa. Presedintele FCER, deputatul Silviu Vexler, a subliniat ca, in urma cu 80 de ani, pe strazile din Bucuresti "incepea un masacru - moment care poate fi caracterizat ca un moment al urii absurde, o ura fara sens, avand la baza doar o motivatie etnica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

