Victimele lui Andrew Tate povestesc prin ce calvar au trecut

- Tristan și fratele sau Andrew, pe care oamenii il știu dupa numele ”Cobra”, au ajuns pe mainile oamenilor legii. Inainte sa ajunga in spatele gratiilor, Cobra a dat un interviu exclusiv pentru Antena Stars, unde și-a prezentat mașinile de 7 milioane de euro, pe care procurorii au pus sechestru ulterior.…

- Fratii Tate reuseau sa racoleze tinere prin metoda loverboy. Potrivit motivarii arestarii, Andrew si Tristan le minteau pe femei ca vor incepe o relatie ori chiar ca se vor casatori cu ele, dupa care le duceau intr o locuinta unde se aflau si alte victime.Ele erau obligate ulterior sa faca videoclipuri…

- The Bucharest Court ordered on Friday online influencer Andrew Tate, his brother Tristan and another two persons in a 30-day pre-trial detention in a case in which they are accused of setting up an organized crime group, human trafficking and rape. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Andrew Tate și fratele sau, Tristan, vor petrece Revelionul, dupa gratii. Cei doi sunt acuzați de crima organizata, viol, și trafic de persoane. Cu toate acestea, unul dintre ei a postat un mesaj pe Twitter.

- Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut in București, impreuna cu fratele sau Tristan, in cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.