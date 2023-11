Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi ca pregatirea pentru emiterea voucherelor ce vor fi acordate victimelor infractiunilor se afla intr-o faza avansata, fiind deja demarata procedura de achizitie publica in vederea contractarii serviciilor privind emiterea, distribuirea si decontarea…

- "Am facut in aceste luni multi pasi absolut necesari in ceea ce priveste stabilirea conditiilor in care vor fi acordate aceste tichete pentru victimele infractiunilor si cred ca ne putem apropia de momentul in care primele victime ale infractiunilor vor beneficia de aceste vouchere. Am emis ordinul…

- Ministrul Justiției a anunțat ca Guvernul a alocat bani pentru plata restanțelor pentru ajutorul public judiciar acordat din oficiu din etapa urmaririi penale. „Ma bucur ca se rezolva o problema care afecta dreptul la aparare. In 10 județe, unde am fost, aceasta problema, a restanțelor plaților pentru…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, le multumeste autoritatilor pentru aducerea in tara a lui Romeo Marian Ursu, fiul lui Romeo Ursu, pentru a executa o pedeapsa de 3 ani de inchisoare. „Saptamana si fugarul. Ieri a aterizat avionul care l-a adus, din Iordania in Romania, pe Romeo Marian Ursu, pentru…

- Victimele infracțiunilor vor primi vouchere. Pentru anul 2023, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, estimeaza ca ar fi emise 30 de vouchere. Banii pentru vouchere provin din sumele confiscate in procedurile penale. „Ca femeie, nu doar ca ministra, sunt foarte sensibila la problemele pe care trebuie sa…

- Este știrea zilei in Romania! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul a decis prelungirea plafonarii tarifelor RCA in Romania. Masura urma sa mai fie valabila doar pana pe 10 octombrie, insa politicienii au decis prelungirea ei pana la finalul acestui an. Marcel Ciolacu, despre plafonarea tarifelor…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, joi, ca nimeni nu va mai putea introduce droguri in penitenciare prin corespondenta, dupa ce Guvernul a adoptat un regulament modern pentru executarea pedepselor. In penitenciarele din Romania sunt 24.000 de detinuti.