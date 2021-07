Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane ranite in explozia de vineri de la Rafinaria Petromidia, internate la spitalul Floreasca din Capitala, vor fi transferate la o clinica de specialitate din strainatate. Transferul se va face cu sprijinul autoritatilor, acordul medicilor si la solicitarea familiilor acestora, a transmis…

- Un barbat a murit si cinci au fost raniti, vineri, in urma unei explozii urmate de un incendiu la Rafinaria Petromidia. Doi dintre ei, grav raniti, vor fi transferati la un spital din strainatate.

- 6 ani de la COLECTIV, inca trimitem pacienți in strainatate: victimele exploziei de la PETROMIDIA vor fi transferate peste granițe 6 ani de la COLECTIV, inca trimitem pacienți in strainatate: victimele exploziei de la PETROMIDIA vor fi transferate peste granițe Cei doi pacienti care au fost victime…

- Cei 2 muncitori arși vineri in explozia de la Petromidia sunt in coma indusa, la Spitalul Clinic de Urgența „Floreasca” București.Cel mai grav ranit dintre aceștia este un operator de 53 de ani care a fost evaluat inițial cu arsuri pe 45% din suprafața corpului. Reevaluarea realizata in cursul serii…

- KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia, internati in Bucuresti, este stabila, iar ei ar putea fi transferati la o clinica de specialitate din Europa, primind acordul medicilor in acest sens. KMG International a transmis duminica, printr-un comunicat…

- KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia, internati in Bucuresti, este stabila, iar ei ar putea fi transferati la o clinica de specialitate din Europa, primind acordul medicilor in acest sens.

- “Rompetrol Rafinare anunta stingerea integrala a incendiului de pe platforma Petromidia, in urma interventiei prompte a echipelor de pompieri militari, asistati de pompierii de pe platforma industriala. Prin masurile adoptate, incidentul a fost neutralizat si nu exista in acest moment niciun alt risc.…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu, a avut loc, vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia din Navodari. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In urma exploziei, trei persoane au fost ranite, conform IGSU. Unul dintre raniți a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului. Victimele…