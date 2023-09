Stiri pe aceeasi tema

- Zecile de victime ale exploziilor de la Crevedia cer peste 8 milioane de euro despagubiri de la patronii stației GPL care funcționa ilegal in zona. Reacția avocatului inculpaților. Victimele afectate de exploziile de la Crevedia cer despagubiri de 8,5 milioane de euro Marți, 26 septembrie, s-a implinit…

- Procurorii au cerut prelungirea mandatelor de arestare a celor doi patroni ai firmei care deține stația GPL care a explodat la Crevedia, anunța Parchetul General intr-un comunicat. Anchetatorii mai arata ca, pana acum, 81 dintre localnicii afectați de explozie s-au constituit in parți civile, cerand…

- O cisterna incarcata cu GPL s-a ciocnit cu un TIR, pe DN7. Cisterna ar aparține firmei implicata in explozia de la Crevedia. Accidentul a avut... The post O cisterna a firmei implicate in explozia de la Crevedia s-a ciocnit cu un TIR pe DN7! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgența pentru sprijinirea familiilor și persoanelor afectate de tragicul eveniment produs la Crevedia, județul Dambovița, in data de 26 august 2023, unde exploziile la autocisterne cu gaz petrolier lichefiat (GPL) au declanșat un incendiu de amploare, soldat…

- Astazi, pompierii din Bacau au aratat inca o data ca eroii noștri se ridica mereu la inalțimea provocarilor, devenind eroi in adevaratul sens al cuvantului. Intr-un gest de solidaritate și compasiune, acești bravi salvatori au ales sa doneze sange pentru a sprijini victimele exploziei tragice de la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, precizeaza ca printre pacientii care au fost raniti in incendiul de la Crevedia si care urmeaza sa fie transferati la spitale din strainatate se numara si doi nepalezi.