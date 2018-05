Stiri pe aceeasi tema

- Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), adoptat de Uniunea Europeana, este obligatoriu pentru toate companiile care gestioneaza date privind cetatenii statelor membre UE. Toate companiile si organizatiile trebuie sa adopte GDPR pana la data de 25 mai 2018. Cand au fost intrebate de impactul…

- "Automobile Dacia" a votat pt greva la Mioveni, posibila dupa Paste Uzinele Dacia de la Mioveni. Foto: Arhiva. Adunarea Generala a Sindicatului "Automobile Dacia" a votat cu o larga majoritate în favoarea declansarii grevei pe platforma de la Mioveni. Urmeaza consultarea…

- Platforma ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud Dropbox si-a anuntat vineri listarea la bursa din New York. In urma acestei oferte publice initiale compania a fost evaluata la 12 miliarde de dolari. Iata poveste startup-ului pe care Steve Jobs voia sa-l inchida.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la ceremonia de inaugurare a platformei de laboratoare ultramoderne "TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE", in cadrul Universitații Tehnice a Moldovei (UTM).

- Angajații din companiile romanești iși pot cumula mai multe beneficii extrasalariale pe care le primesc, prin intermediul unui start-up local care ofera circa 2540 de astfel de beneficii de la 1400 de furnizori. „Acest sistem de beneficii este unul foarte flexibil și foarte avantajos pentru angajați…

- SMURD pentru firme “made in Cluj”. Investitorii te salveaza, dar devin majoritari O platforma de business inițiata de Casa de Insolvența Transilvania (CITR) Cluj va salva companiile aflate in dificultate financiara, dar cu potențial. Ele primesc o infuzie de pana la 2 milioane de euro daca afacerea…

- In ziua de azi, ca fondator de startup si chiar ca si antreprenor experimentat, ai la dispozitie o multime de tool-uri sau software-uri care te pot ajuta sa fii mai productiv, sa iti tii angajatii aproape fara a sta in sedinte interminabile, sa iti verifici datele afacerii sau sa cauti si sa tii…

- Se lanseaza platforma www.together4edu.ro , care pune in legatura directa companiile sau persoanele ce doresc sa doneze calculatoare si alte obiecte IT cu scoli din mediul rural, interesate sa intre in lumea digitala. "Together" este un proiect dezvoltat de Asociatia "Freedom Smile", cu o finantare…