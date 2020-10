Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in conferinta de presa din aceasta seara, ca vineri va promulga legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei de la clubul Colectiv. „Exact vineri, cand se implinesc cinci ani, voi promulga legea care extinde perioada…

- Tratamentul victimelor din clubul Colectiv va fi platit de Ministerul Sanatații pe toata durata vieții acestora. Proiectul de lege a fost adoptat in unanimitate, cu 220 voturi „pentru”, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional. Cheltuielile pe tratamentele de care au nevoie victimele…

