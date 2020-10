Victimele Colectiv vor avea tratament gratuit pe viaţă Legea prin care statul roman deconteaza pe viața tratamentul victimelor din tragedia de la Colectiv va fi promulgata vineri, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat miercuri, intr-o conferința de presa, de corespondentul Aleph News, daca va promulga legea privind tratamentul victimelor de la Colectiv. „Vineri se implinesc 5 ani de la tragedia de la Colectiv și pot sa va spun in premiera ca exact vineri, cand se implinesc cinci ani, voi promulga legea de care ați vorbit, deci legea care permite extinderea perioadei pentru cei care au avut de suferit”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

