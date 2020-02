Victimele atacurilor de la Hanau erau de origine română, germană, turcă, bulgară, bosniacă şi afgană, conform poliţiei UPDATE – Cele noua victime ale atacurilor teroriste cu motivatie rasista comise miercuri seara in orasul german Hanau erau persoane de origine germana, turca, bulgara, romana, bosniaca si afgana, conform politiei judiciare a landului Hessa, transmite vineri dpa. Trei dintre victime aveau cetatenie germana, doua turca, una bulgara si una romana. O persoana decedata era originara din Bosnia, iar o alta avea dubla cetatenie – germana si afgana, a transmis politia catre primaria din Hanau. Atacatorul, un german in varsta de 43 de ani, si-a ucis ulterior si propria mama, o femeie de 72 de ani, dupa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

