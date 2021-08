Victimele asumate ale lui Gigi Becali

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, nu crede in șansele ca Bogdan Stancu (33) sa ajunga la FCSB. Transferul lui Bogdan Stancu, lovitura incercata de Gigi Becali in aceasta perioada de mercato, pare sa aiba șanse mici de reușita. Marius Șumudica, fost adversar al „Motanului” in Turcia,…

- Andrei Cristea (37 de ani) a jucat la Poli Iași cu Alexandru Crețu (29), fundașul pe care Gigi Becali a anunțat ca l-a adus la FCSB. Fostul golgeter al campionatului il descrie pe Crețu ca pe un fotbalist foarte bun, cuminte, ușor de integrat intr-o echipa. „Am batut palma, urmeaza sa-l prezentam pe…

- Gigi Becali (62 de ani) a oferit o explicație aparte atunci cand a fost intrebat despre numirea lui Dinu Todoran (42) ca antrenor principal la FCSB. Dupa ce Toni Petrea a decis sa nu iși prelungeasca contractul cu FCSB, Gigi Becali a inceput cautarile pentru un nou antrenor. Alesul latifundiarului a…

- Lucian Filip (30 de ani) și-a anunțat plecarea de la FCSB, imediat dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-2, din ultima etapa a campionatului. Cronica meciului CFR Cluj - FCSB 2-0, AICI Cel mai vechi jucator din lotul FCSB-ului iși ia adio de la echipa lui Gigi Becali. Filip a semnat cu FCSB in 2007,…

- Gigi Becali susține ca singurul om care a avut putere deplina la FCSB a fost Victor Pițurca. Victor Pițurca a plecat de la FCSB in anul 2004, dupa un scandal de proporții cu Gigi Becali. Fostul selecționer a ramas in memoria finanțatorului de la FCSB, fiind singurul antrenor care a avut putere deplina…

- Lituanianul Giedrius Arlauskis (33 de ani) a oferit o serie de declarații spectaculoase cu privire la sezonul in care CFR Cluj a ieșit campioana pentru a patra oara la rand. Portarul revenit in iarna la CFR Cluj a vorbit despre rivala FCSB, despre Gigi Becali și a dezvaluit cum l-a enervat arbitrul…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca intelegerea cu Marius Sumudica a cazut, dupa ce tehnicianul a cerut sa vina cu staful sau, conform news.ro "Voia sa vina cu staful lui si eu am zis ca nu-i dau afara pe Neubert (n.r. - preparatorul fizic Thomas Neubert) si Popa (n.r.…

- Gigi Becali il amenința pe Gheorghe Mustața, liderul ultrașilor care susțin FCSB, cu inchisoarea. Gheorghe Mustața și grupul de suporteri pe care il conduce a cerut demisia lui Mihai Stoica. Dupa anunțul negocierilor dintre Gigi Becali și Marius Șumudica, liderul ultrașilor a rabufnit din nou, la adresa…