Stiri pe aceeasi tema

- TACTICA… Bratienii de la Barlad, acuzați de viol, incearca orice pentru a scapa de acuzații și vor ca dosarul lor sa ajunga la termenele de clasare. Dupa cateva tertipuri incercate de aparatori, inculpații au decis sa renunțe la serviciile acestora și sa se prezinte fara ei in fața judecatorilor Curții…

- O entorsa de genunchi provocata de un accident auto a fost evaluata de judecatori la 300.000 lei. Decizia a dus la o reacție dura a asiguratorului care trebuia sa plateasca despagubirea, acesta apreciind ca suma era mult exagerata, raportat la gravitatea leziunilor. In fapt, femeia accidentata nici…

- CU DOUA MASURI… Daca Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mita, a reușit sa anuleze o serie de probe ale DNA-ului, in faza cat dosarul era in Camera de Consiliu, nu același noroc il are fostul șef al Reiser Barlad, care a incercat sa aplice aceiași strategie. Reamintim ca Dumitru buzatu a reușit…

- VREMEA SCHIMBARII… Candidatul Aliantei Dreapta Unita (ADU) la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Mihai Botez, presedinte al Organizatiei Judetene USR, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca judetul Vaslui nu isi mai permite inca patru ani cu aceeasi conducere la Consiliul…

- Un basarabean aflat in curtea unei firme a atras acesteia o amenda de 10.000 de lei. Societatea a fost sancționata pentru ca ar fi folosit munca imigranților fara a avea acte in regula. Pana la urma, situația s-a lamurit in instanța: moldoveanul lucra in curtea firmei amendate, dar pentru alta firma…

- SENTINTA…Curtea de Apel Iasi si-a incheiat socotelile cu Stefan Vladescu, barbatul acuzat ca a ucis, cu mai multe lovituri aplicate cu un levier, pe consilierul local al comunei Vinderei, Ginel Lefter. Instanta a decis condamnarea acestuia la 7 ani si 4 luni de inchisoare cu executare si l-a obligat…

- Secretomania manifestata de BRD fața de un client a fost evaluata de judecatori la 5.300 de euro. Suma reprezinta banii pe care clientul i-a pierdut pentru ca nu a știut ca și-i poate recupera. Ar fi știut, daca banca i-ar fi transmis toate informațiile disponibile. Conflictul dintre Florin F. și BRD…