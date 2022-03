Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar biatlonist ucrainean a murit in lupta dupa invadarea tarii sale de catre Rusia, informeaza marca.com, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ucraina: Cascada Niagara a fost iluminata in albastru și galben in semn de solidaritate. Atracția turistica, care se intinde pe granița dintre SUA și Canada, este unul dintre numeroasele repere din intreaga lume iluminate in culorile albastru și galben ale drapelului ucrainean ca o dovada de unitate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus sa negocieze cu Rusia, chiar daca invazia rușilor a „distrus” o mare parte din Ucraina. Iata ce a publicat pe rețelele sociale despre locul in care se va negocia pacea dintre state.

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- Șapte oameni și-au pierdut viața, iar alte cateva zeci de persoane au suferit intoxicații severe, dupa ce au baut acid din baterii, la recomandarea medicilor. Intreaga poveste a avut loc la o clinica din Rusia.

- Cel puțin 19 oameni au murit dupa ce un bar de karaoke din provincia Papua de Vest a Indoneziei a fost incendiat de doua gaști rivale de tineri care s-au luat la bataie, a declarat marți poliția din capitala provinciala Sorong, informeaza Reuters. O persoana a fost injunghiata mortal și alte 18 au ramas…

- Opt persoane au murit in vestul Rusiei dupa ce au consumat alcool contrafacut, o situatie frecventa in zonele rurale din aceasta tara, relateaza duminica agentia DPA. Toate victimele, sase barbati si doua femei, locuiau in satul Kondinskoye, au anuntat duminica anchetatorii din districtul…

- Un roman cu o alcoolemie de 9 la mie a murit inghețat de Craciun. Ce spun medicii care au fost de garda Un roman cu o alcoolemie de 9 la mie a murit inghețat de Craciun. Ce spun medicii care au fost de garda Un barbat din Iași a murit inghețat, cu o alcoolemie de 9 la mie. Prof. univ. dr. Diana Cimpoesu…