- Furtuni puternice s-au abatut asupra unor zone din centrul si sudul Europei, provocand moartea a cel putin 13 persoane, inclusiv trei copii. Decesele, cele mai multe din cauza caderilor de copaci, au fost raportate in Italia si Austria, precum si pe insula franceza Corsica, transmite BBC.

- Unele țari din Europa au au salarii minime releglemetate, iar altele nu (precum Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia). Romania se afla undeva spre coada clasamentului in privința salariului minim din Europa in 2022. Nu este ultima, fiind alte țari dupa.

- Fostul ministru USR al Economiei Claudiu Nasui ii avertizeaza pe romani ca ”dezastrul economic este abia la inceput” și ii sfatuiește sa nu faca datorii, sa nu iși țina economiile in lei sau euro. ”Oameni buni, nu va indatorați, nu va țineți economiile in lei (sau euro) și nu incepeți acum proiecte…

- ”Masinile hibride si electrice sunt preferate de aproape jumatate dintre consumatorii romani (46%), care spun ca ar alege o astfel de motorizare pentru viitoarea masina”, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania. Dintre…