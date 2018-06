Victime ale mitingului PSD: Ambulanțele au avut mult de lucru In jur de 30 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale amanunțite dupa ce s-au simțit rau la mitingul PSD de sambata seara. In total, 170 de oameni au acuzat stari de rau la miting, potrivit cifrelor aflate de Realitatea TV de la autoritațile medicale. Au fost diverse probleme, de la leșin, criza de epilepsie sau de astm, pana la stari de rau cauzate de consumul de alcool. In jurul cladirii Guvernului s-au aflat un dispozitiv de jandarmi, masini de pompieri si autospeciale SMURD de multiple victime. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

