Victima unui accident rutier din Vrancea a fugit de la urgențe Un barbat de 48 de ani a fost adus de urgența la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului de Județean de Urgența SF. Pantelimon din Focșani, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Barbatul nu a așteptat ca medicii sa il consulte și a fugit din incinta spitalului. Barbatului i s-a facut rau și a fost adus de catre tatal sau inapoi la Urgențe și se afla sub supraveghere medicala, a declarat purtatorul de cuvant al SJU Focșani. Accidentul a avut loc pe strada Maraști, in Focșani, in jurul orei 12:14. Victima a incercat sa traverseze strada printr-o zona nemarcata corespunzator, moment… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

