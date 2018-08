Stiri pe aceeasi tema

- Adina Apostol este unul dintre cei 33 de protestatari care au facut pana acum plangere penala la Parchetul Militar, reclamand acțiunea violenta a jandarmilor in seara de vineri, la protestul diasporei.

- Dacian Ciolos a anuntat luni dimineata ca depune o plangere penala impotriva ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuza ca a permis violentele din Piata Victoriei de vineri seara.

- Primaria Capitalei a depus, deja, o plângere penala contra protestatarilor din Piata Victoriei. Primul sanctionat este chiar unul dintre liderii miscarilor de protest, Cristian Mihai Dide.

- Fostul sau sef de la Parchetul Judecatoriei Buftea, ex-procurorul Mihai Betelie, face plangere penala pentru represiune nedreapta impotriva Florentinei Mirica. Dupa apariția dezvaluirilor pe Sursa Zilei, privind conflictul violent pe care Florentina Mirica l-a avut cu Mihai Betelie, pe cand acesta era…

- Marți, cu o jumatate de ora inaintea semifinalei dintre Franța și Belgia de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, un grup de tineri, fete și baieți belgieni, a intrat scandand cu steaguri in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a susține echipa naționala. Jandarmii au intervenit, crezand ca e…

- Fostul deputat Vlad Cosma și sora acestuia, deputatul Andreea Cosma, au venit impreuna in Piața Victoriei pentru a participa la mitingul PSD. Vlad Cosma a spus ca el și familia lui sunt o victima a abuzurilor DNA. Fostul deputat crede ca Laura Codruța Kovesi va fi revocata din funcție de președintele…

- Un barbat a fost prins sub metrou, in statia Basarab, sambata, 9 iunie, fiind vorba de un accident și nu de o tentativa de sinucidere. Victima a fost scoasa de sub garnitura de tren și transportata la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF).…

- Crima infioratoare in Belgia, acolo unde o tanara romanca a fost asasinata cu 50 de lovituri de cuțit. Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania, informeaza Observator.