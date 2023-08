Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie cumplita a zguduit Romania in urma cu doar o zi, asta dupa ce mai multe explozii puternice s-au produs la o stație GPL din Crevedia. In urma exploziei devastatoare, doua persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Acum, Raed Arafat…

- Alexandra Furnea, supravietuitoare a incendiului din Colectiv, face apel catre autoritați sa le ofere celor care au suferit arsuri in urma exploziilor de la Crevedia „sansa” refuzata celor din Colectiv. „Nu ii lasati si pe ei sa moara, ca sa ascundeti neputintele sistemului medical, devastat de coruptie,…

- La aproape opt ani de la tragedia de la Colectiv, un nou dezastru gasește Romania nepregatita suficient pentru a trata marii arși. La Colectiv au murit 65 de oameni și alți 150 au fost arși. Acum, la Crevedia, a explodat o stație GPL, soldata cu 58 de victime.

- O noua tragedie cumplita a zguduit Romania in urma cu doar o zi! Mai multe explozii puternice s-au produs ieri la o stație GPL din Crevedia. In urma exploziei, doua persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Dupa aceasta tragedie, Klaus Iohannis,…

- Dezastrul de la Crevedia este relatat de presa straina. Daca agențiile internaționale s-au limitat momentan la relatarea faptelor și a bilanțului, exista deja intrebari in presa straina despre cum a fost posibil sa se ajunga aici, dar și de ce Romania, țara membra UE, nu are un centru pentru marii arși.

- Medicii fac apel disperat, dupa ce mai multe persoane au fost ranite, in urma exploziei puternice de la Crevedia. Printre cei care au spus ca este nevoie de sange se numara doctorul Tudor Ciuhodaru.

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Explozia, care a avut loc sambata dupa-amiaza in orasul Sungai Kolok din Thailanda ar fi fost cauzata de lucrari de sudura intr-o cladire in care se depozitau ilegal artificii, transmite AFP, citat de Agerpres.„Am identificat 10 persoane (n.r. -decedate) si am gasit parti din doua cadavre pe care nu…