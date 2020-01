Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care si-a pierdut viata in accidentul rutier produs, vineri, pe Drumul National 65, in zona Lunca Corbului, judetul Arges, este Andreea Anisoara Predica, in varsta 30 de ani. Tanara era fiica lui Mircea Predica, viceprimarul comunei Poboru, judetul Olt. Vinovat de producerea accidentului de circulatie…

- Fata viceprimarului comunei Poboru a decedat intr-un accident care a avut loc in Arges. Accidentul rutier in urma caruia o tanara a murit și alte trei persoane au fost ranite s-a produs vineri-dimineața, 24 ianuarie 2020, in județul Argeș. Victima decedata este fata viceprimarului comunei…

- In orasul Stefanesti, judetul Arges, o femeie a fost accidentata mortal de un autoturism, in timp ce traversa o strada din oras. Potrivit primelor concluzii ale verificarilor efectuate de politisti, femeia se angajase in traversare prin loc nepermis.Din primele informatii, un tanar de 21 de ani, din…

- Daniel Chițoiu ar fi urmat sa fie externat astazi, la șase zile de la accidentul rutier soldat cu doi morți. Fostul ministru a fost, insa, mutat la secția de Reanimare a Spitalului ”Floreasca”, a confirmat pentru G4Media purtatorul de cuvant al instituției, medicul Bogdan Oprița, care a refuzat sa mai…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca ancheta in cazul accidentului din Argeș, soldat cu doi morți, in care a fost implicat și fostul ministru Daniel Chițoiu, o alta informație rastoarna intreaga situație! Se pare ca medicii permit audierea lui Daniel Chițoiu.

- Fostul ministru al Finanțelor și secretarul general al ALDE, Daniel Chițoiu a fost implicat intr-un accident rutier cat se poate de grav, pe 26 decembrie 2019. Acesta a provocat un impact in trafic, in urma caruia au decedat doua persoane, pe DN7, in județul Argeș. Autoritațile nu au oferit foarte multe…

- Potrivit autoritatilor din Arges, pe DN 7, in zona localitatii Zamfiresti, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme, pe fondul patrunderii pe sensul opus. In urma accidentului, un barbat de 82 de ani a murit, iar trei persoane – un barbat de aproximativ 50 de ani si doua femei de aproximativ…

- Un barbat de 43 de ani a murit in urma unui accident rutier produs vineri, pe un drum național din județul Braila. Victima se afla la volanul mașinii in momentul in care a fost lovita in plin de un camion care nu a dat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor braileni,…