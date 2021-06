Victimă a polițistului din Orlat, acuzat de zeci de infracțiuni: „M-a bătut cu bâta de baseball și m-a pus să-mi înghit voma” Mihai Miruț, un tanar de 24 de ani din Orlat (Sibiu) susține ca a fost batut cu bata de baseball, pus sa bea zeci de cani cu apa, pana cand a vomitat și obligat apoi sa-și inghita voma de catre polițistul din localitate. Reprezentantul legii este cercetat pentru mita, șantaj, tortura, lipsirea libertații și complicitatea la furt. La finalul lunii ianuarie, Miruț era in padurea de la marginea localitații și aduna uscaturi, cand a fost surprins de agentul de poliție. Dupa ce a fost batut pe loc, a fost varat in portbagaj și dus la secție, acolo unde tortura a continuat. „A oprit un polițist, m-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

