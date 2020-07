Stiri pe aceeasi tema

- O mama celibatara in varsta de 37 de ani a fost condamnata vineri de tribunalul londonez Old Bailey la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atac sinucigas cu bomba contra catedralei Saint Paul din Londra, transmit Reuters, AFP si dpa. Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya…

- Doamna Doina a decis sa se intoarca in Romania, dupa mai mulți ani petrecuți in Italia, insa odata venita acasa susține ca este terorizata zi de zi de catre vecinii. Femeie spune ca e amenințata și harțuita și astfel e nevoita sa sune la poliție de zeci de ori!

- Pavel Bartoș, coprezentator al emisiunii „Romanii au Talent”, s-a lasat pe mana fetelor sale atunci cand a decis sa-și mai ajusteze podoaba capilara. Actorul s-a amuzat serios alaturi de copiii sai, la fel cum a facut-o și Smiley , prietenul și colegul sau, care a fost tuns de Gina Pistol. „Oameni buni.…

- Angela Schlegel este o actrița din Londra, in varsta de 36 de ani. Aceasta a fost internata la Spitalul Royal Brompton din capitala, la 11 zile dupa ce a inceput sa aiba simptome de coronavirus. In timp ce medicii o tratau de coronavirus, acestia au descoperit ca inima femeii nu functiona normal. …

- Alin și Larisa Oprea sunt casatoriți de 22 de ani, insa locuiesc separat de trei ani. Soția artistului locuiește impreuna cu cei doi copii ai lor, la Londra, unde aceștia studiaza. Larisa Oprea a postato imagine de la nunta, pe Facebook, alaturi de care a scris un mesajemoționant: "22 de ani! Mulțumesc"."Astazi…