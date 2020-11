Vichi Răileanu, despre divorț: „N-am reușit să trecem peste anumite momente” Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, actrița Vichi Raileanu a vorbit despre divorțul de soțul ei, actorul Conrad Mericoffer. Fostul cuplu are impreuna un fiu, Carol, in varsta de 5 ani și jumatate. Vichi Raileanu, despre divorț: „N-am reușit sa trecem peste anumite momente” „Intre noi erau niște lucruri nevorbite pe care noi nu știam cum sa le punem pe masa. N-am reușit niciodata sa avem incredere totala unul in celalalt. N-am reușit sa trecem peste anumite momente din timpul relației. (…) Eu am luat decizia. Mi-am propus cumva sa ma vindec. (…) Habar nu aveam cine sunt. Eu nu vreau,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

