- Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au inceput dezbaterea proiectului de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. Discutiile se reiau la comisia de Sanatate din Camera Deputatilor care este si decizionala. Prima comisie care va dezbate proiectul și va da…

- Florin Roman, vicepresedinte al PNL, le cere colegilor din conducerea partidului sa sustina excluderea liberalilor care si-au dat demisia din grupurile parlamentare pentru a fi deputati si senatori neafiliati.

- Dorin Popescu, decanul Baroului Avocaților, a venit cu unele precizari referitor la modalitatea de vot a membrilor Comisiei de Licențiere, care a trezit reacții in randul altor avocați. „Este pentru prima data cand ne exprimam votul prin utilizarea mijloacelor electronice. Nimic nu este ideal. Procesul…

- Procesul de divorț dintre Alin Oprea și fosta soție s-a incheiat, in vara. Acum intra in linie dreapta și procesul pentru partajul pe bunurile in valoare de aproximativ un milion de euro. Contactat de reporterii impact.ro, Alin Oprea, solistul trupei Talisman, ne-a vorbit despre stadiul acestei lupte,…

- Acfualul premier le-a transmis un sms scurt celor 5.000 de delegați care vor vota sambata la congresul PNL prin care incearca sa obține susținerea acestora la șefia PNL. Cu doar cateva ore inainte ca PNL sa-și aleaga viitorul președinte intre premierul Florin Cițu și șeful in exercițiu, Ludovic Orban,…

- La un dosar penal pentru conducere fara permis, un șofer a reușit sa iși adauge și o acuzație de dare de mita, dupa ce a incercat sa ii ofere bani polițistului care il trasese pe dreapta. Barbatul fusese oprit pe 28 iunie anul acesta in trafic, de un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de […]…

- Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost condamnat de Curtea Militara de Apel Bucuresti la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare, fals…

- Niculina Milea a primit doi ani si opt luni inchisoare cu suspendare, pentru complicitate la luare de mita si santaj. Judecatorii de la Tribunalul Tulcea si au motivat decizia prin intermediul careia au admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre DNA Constanta si Niculina Milea, fosta…