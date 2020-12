Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate la cel mai inalt nivel la Primaria Timișoara. Este vorba despre viceprimarul Ruben Lațcau și secretarul instituției, Caius Șuli. Secretarul prezinta simptome ușoare, viceprimarul este asimptomatic. Nu este sigur, deocamdata, daca intre cele…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. ‘Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Cinci angajati din cadrul Ocolului Silvic (OS) Vatra Dornei au fost depistati pozitivi la testele pentru noul coronavirus si se afla in izolare la domiciliu. Potrivit DSP Suceava, printre masurile dispuse de conducerea Directiei Silvice Suceava s-au numarat dezinfectarea intregului sediu al ocolului,…