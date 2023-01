Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Cosmin Tabara (PNL), si-a gasit masina vandalizata, dupa ce a lasat-o intr-o parcare. Cu un obiect ascutit a fost scris pe usile laterale, mesajul ”Fara respect”. Liberalul este de parere ca prin acest gest se incearca intimidarea sa, dar ca nu va renunta sa lupte…

- Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Cluj-Napoca a intocmit un dosar de cercetare penala in legatura cu firma Bismobil Kitchen. Pagubiții au platit avansuri, in medie de 6.000 de euro, dar au ramas fara bani și fara mobila de bucatarie comandata. Fii la curent cu cele mai noi…

- Incidentul a avut loc joi dupa amiaza la cea mai mare unitate medicala din Braila. Liftul in care se aflau patru oameni s-a blocat, apoi s-a prabușit de la etajul 3, la subsol. Doi dintre cei care se aflau in ascensor au fost raniți și au avut nevoie de ingrijri medicale, anunța IPJ Braila. Și polițiștii…