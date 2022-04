Stiri pe aceeasi tema

- “O sa auziti multe zilele astea despre certificate de emisii la Colterm. Multe atacuri, dezinformari si minciuni. Putini dintre cei care vorbesc despre aceasta problema o fac din grija pentru oras”, a scris Dominic Fritz, vineri, pe Facebook. Dominic Fritz a facut o recapitulare a deciziilor luate…

- Un program de investiții prin care creșele, gradinițele și școlile vor fi reabilitate, in scopul imbunatațirii eficienței energetice a cladirilor in care acestea funcționeaza, este derulat de Primaria Timișoara. Un astfel de proiect a fost trimis catre consilierii locali și vizeaza reabilitarea termica…

- Tribunalul Timis i-a dat castig de cauza omului de afaceri din Timisoara, Dan Dinu, in procesul pe care l-a intentat primarului municipiului, Dominic Fritz. Edilul a emis o dispozitie de inchidere a berariei detinuta de Dinu, pe motiv ca aceasta tulbura linistea publica. Decizia nu este definitiva.

- Sindicatul din Primaria Timișoara contesta și noua organigrama a municipalitații, despre care primarul Dominic Fritz spunea ca e „beton”. De asemenea, Administrația pentru Sanatate și Educație a municipiului Timișoara a fost contestata la Prefectura Timiș de sindicat. Așadar, cele doua ședințe de plen…

- La inceput a fost Nasleu. Ionut Nasleu, fostul trimis special al lumii interlope in Primaria Timisoara, sfetnic de taina si bun prieten cu ultracinstitul, megalegalistul si multpreaperfectul fost primar Nicolae Robu. Totodata, succesorul lui Radu Toanca in „rezolvat probleme” in primarie, in limbaj…

- Dominic Fritz anunta ca a inaintat propunerea de demitere a CA al STPT catre Consiliul Local Timisoara. ”Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara. In decizia pe care o vor lua maine, ii invit pe consilierii locali sa se gandeasca…

- Proiectul de reabilitare al Laboratorului secției de Radioterapie de la Spitalul Municipal din Timișoara a inceput in urma cu trei ani, insa treneaza, iar acest lucru ar putea duce la pierderea unui contract de cinci milioane de euro pentru un nou aparat. Viceprimarul Cosmin Tabara și-a luat angajamentul…

- Primaria Timișoara ar putea ajunge in situația de a fi pusa sa oblige Colterm sa restituie sumele primite de la municipalitate sub diferite forme de subvenționare. Chiar și așa, spune primarul Dominic Fritz, nu se poate pune problema opririi acordarii de bani din buget, mai ales in mijloc de iarna.…