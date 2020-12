Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate la cel mai inalt nivel la Primaria Timișoara. Este vorba despre viceprimarul Ruben Lațcau și secretarul instituției, Caius Șuli. Secretarul prezinta simptome ușoare, viceprimarul este asimptomatic. Nu este sigur, deocamdata, daca intre cele…

- Primaria Timisoara anunta ca atat viceprimarul Ruben Latcau, cat si secretarul general interimar al Primariei, Caius Suli au fost testati pozitiv cu coronavirus. Secretarul prezinta simptome usoare, viceprimarul este asimptomatic.

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. ‘Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. „Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. "Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Un liberal din Brașov a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre secretarul de stat Mihail Veștea. Acesta va sta in izolare 14 zile. ”Da, este adevarat. Am fost confirmat pozitiv. Nu am avut alte simptome decat temperatura. Voi sta izolat 14 zile, timp in care voi repeta testul”,…

- Un liberal din Brașov a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre secretarul de stat Mihail Veștea. Acesta va sta in izolare 14 zile. ”Da, este adevarat. Am fost confirmat pozitiv. Nu am avut alte simptome decat temperatura. Voi sta izolat 14 zile, timp in care voi repeta testul”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, au fost testați pentru coronavirus dupa ce, vinerea trecuta, au luat contact cu trei lideri PSD Salaj care au fost depistați pozitiv. Marcel Ciolacu și Paul Stanescu au hotarat sa se testeze și sa se izoleze pana la…