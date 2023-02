Politia de Frontiera. Zeci de tone de deseuri oprite la intrarea in tara (FOTO)

Peste 77 tone deseuri oprite la intrarea in tara Politistii de frontiera satmareni si giurgiuveni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare si Giurgiu, nu au permis intrarea in tara a patru automarfare incarcate cu produse… [citeste mai departe]