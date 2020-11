Viceprimarul Ruben Lațcău, după o săptămână în funcție: Colterm și procesele, principalele probleme ale Primăriei Timișoara Ruben Lațcau face bilanțul la o saptamana de cand a fost ales viceprimar. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul se intreaba retoric „ce este mai urgent azi: Coltermul și situația dificila a contractelor cu furnizorii de materie prima sau situația creșelor? Sau dosarele și procesele in care ne-am aruncat cu inconștiența in ultimii […] Articolul Viceprimarul Ruben Lațcau, dupa o saptamana in funcție: Colterm și procesele, principalele probleme ale Primariei Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orban: ”Salariul minim va fi majorat in functie de evolutia economiei. Nu vrem sa fie afectate locurile de munca, in aceasta perioada in care companiile au dificultați” Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National…

- PSD nu „atenteaza” nici la neutralitatea și nici la caracterul apolitic al BNR, a transmis, luni, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, intr-o scrisoare adresata guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Potrivit legislației in vigoare, Banca Naționala a Romaniei este o instituție…

- Ionuț Ciubotaru, directorul de operațiuni al firmei Linde Gaz Romania, unul dintre cei mai importanți furnizori de gaze medicinale, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cererea enorma de oxigen de la spitalele COVID, fara de care niciun pacient in stare grava nu ar avea șanse la viața.…

- Direcția de Sanatate Publica a postat pe site-ul instituției incidența cazurilor de coronavirus din fiecare localitate. Rata de infectare la nivelul județului Brașov a ajuns la 5.50. O situație ingrijoratoare avem la Sambata de Sus, acolo unde incidența a urcat la 9.64. Rata de infectare de peste 7…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Direcția de Sanatate Publica Brașov, la nivelul județului este de 2,70, cu 0,03 mai mic fata de ieri. Sunt 1.894 de persoane pozitive la infectia cu coronavirus, dintre care 140 sunt in focare. Unul dintre…

- Liberalul Ioan Nasleu, fost consilier personal al fostului primar Nicolae Robu, actual director la societatea Piețe SA in cadrul Primariei Timișoara, s-a intrebat pe Facebook de ce ”toți candidații și așa zis invingatori au nume de evrei”, subliniind ca a ”obosit de Iohannis” și ca uraște ”tradatorii,…

- Cresele si afterschooluri-urile nu se inchid, pentru ca reglementarile care stabilesc intrarea in scenariul rosu la rata de 3 nu se refera si la ele, a spus, luni, premierul Ludovic Orban. Daca acestea decid sa functioneze, o pot face, potrivit zf.ro. Reglementarile privitoare la situatia modului de…

- ”Precizez ca inca sunt primar in funcție, pana se ajunge pe procedura la instalarea noului primar și a noilor consilieri locali”, insista sa precizeze actualul primar. Acest Post Scriptum este atașat cu insistența ultimelor postari ale acestuia, de pe Facebook. El pare sa se detașeze mai greu de postul…