Viceprimarul Ruben Lațcău dă vina pe vreme pentru problemele cu încălzirea timișorenilor racordați la sistemul centralizat Viceprimarul Ruben Lațcau da vina pe vremea ploioasa din ultimele zile, care a provocat intarzieri in ceea ce privește inchiderea lucrarilor de schimbare a conductelor Colterm. Astfel au aparut probleme cu asigurarea incalzirii caldurii la mai multe școli din Timișoara. Incalzirea sistemului dureaza cateva zile, a precuzat Lațcau, care a mai spus ca „nu e […] Articolul Viceprimarul Ruben Lațcau da vina pe vreme pentru problemele cu incalzirea timișorenilor racordați la sistemul centralizat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

