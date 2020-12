Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca sunt trei diferente majore intre el si presedintele PNL, Ludovic Orban. "Mie nu mi-a crescut capul, mie nu mi-a luat puterea mintile”, sustine Ciolacu, acuzandu-l pe Orban ca "nu stie cum sa ramana prim ministru, fara sa stie sa faca nimic”. Liderul PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca centura Bacaului pe care a inaugurat-o presedintele Klaus Iohannis este o investitie facuta de PSD. "Poate asta e Romania normala, Romania normala este sa devii tu, presedintele Romaniei, politrucul si purtatorul de cuvant al Partidului National…

- ALERTA… In urma cu cateva momente s-a incheiat o acțiune a celor de la Servicul Pirotehnic al SRI, in municipiul Barlad. La orele 10.34, o femeie a anunțat la 112 ca in spatele unei cladiri din zona Stadion, pe trotuarul vis-a-vis de Școala „Episcop Iacov Antnovici”, pe strada Nicolae Tonitza, chiar…

- „Noaptea Cercetatorilor” 2020 este organizata la Iași de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”! Pe 27 noiembrie 2020 va avea loc evenimentul european sub deviza „Doing Research at Midnight in ROmania – DoReMi-RO”. „Noaptea Cercetatorilor” le ofera oamenilor de știința posibilitatea de a se conecta cu…

- PROMISIUNE INDEPLINITA… Primarul Dumitru Boros a semnat, pe 1 octombrie, autorizatia de demolare, pentru obiectivul privat „Construire spatiu comercial Kaufland”. Imediat aceasta a si fost pusa in practica. Incepand de pe 2 octombrie, terenul este eliberat de vechile constructii pentru a se face loc…

- SMECHERIE…Primarul Horatiu Carausu, in cei 22 de ani in fruntea primariei, a patentat un mod de a castiga alegerile ingenios. Patru ani nu da deloc pe la Primarie, fiind prezent pe mai toate terasele din judet, mai putin la birou, iar in campanie electorala, la foc automat toarna cativa kilometri de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a numit, miercuri, la Bacau, pe Ludovic Orban ”prima doamna a Romaniei” , acuzandu-l totodata pe premier ca a facut ”pe ascuns filme la Centura”. ”Aici, la Bacau, diferenta intre noi si ei, intre PSD si PNL, se vede cel mai bine, intre o echipa administrativa (…) si o…

- PENAL… Gabisor Tofan, candidatul PSD la functia de primar al comunei Stanilesti, nici dupa ce a avut probleme cu legea, nu renunta la vechile obiceiuri, acelea de a incerca sa cumpere voturile celor nevoiasi cu bere si bani. Se pare ca, in disperarea de a reveni pe fotoliul de primar, Tofan isi arunca…