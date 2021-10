Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape cinci luni de cand primarul Dominic Fritz anunța noul program de sprijin pentru renovarea cladirilor și patru luni de cand a fost aprobat. Edilul-șef anunța in primavara și un Birou pentru reabilitare cladiri istorice, care sa ofere consultanța pentru depunerea cererilor de finanțare.…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, sesizeaza DNA. El suspecteaza fraude la concursurile pentru posturi in administrația publica, dupa cum a anunțat edilul miercuri, 15 septembrie. Rețeaua ar fi funcționat ani in șir, cu complicitatea angajaților de la Resurse Umane, mai spune primarul.…

- Primaria Timisoara va contracta un credit pentru urmatorii 15 ani, in valoare de 20 de milioane de euro, bani cu care sa acopere cofinantarile la proiecte pentru care au fost obtinute deja fonduri europene, informeaza News.ro. Primarul Dominic Fritz a declarat, marti, intr-o conferinta de…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este vorba de achitarea, cu acesti bani, a contributiei primariei la tramvaiele noi si la modernizarea bulevardului Bogdanestilor, iar creditul va fi luat de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. Edilul sustine ca…

- Primarul Timișoarei a avut o prima reacție la decizia instanței de a suspenda noua organigrama a PMT. Edilul vorbește despre „structuri paralele de putere” și arata cu degetul spre un sindicat care a susținut USL. Un consilier local amenința ca daca primaria pierde definitiv procesul cu angajații revoltați…

- Vanzarile producatorului auto britanic Aston Martin au crescut cu 224% in primul semestru, datorita primului sau SUV, DBX, iar pierderile companiei s-au atenuat in aceeasi perioada, transmite Reuters. Vehiculul DBX 4x4, care a intrat in productia in urma cu doar un an, a reprezentat peste…

- Vehiculul DBX 4×4, care a intrat in productia in urma cu doar un an, a reprezentat peste jumatate din cele 2.901 de vehicule comercializate de Aston Martin in perioada ianuarie-iunie. ”Construind pe baza succesului DBX, primul nostru SUV, am livrat intre timp alte doua noi vehicule si, cu alte lansari…