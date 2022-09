Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul și președintele PMP, domnul Eugen Tomac denunța in ședința Parlamentului European din Strasbourg atitudinea negativa a fostului președinte al Federației Ruse, Dmitry Medvedev fața de intalnirile reprezentanților legislativi ai Romaniei și Republicii Moldova.

- Partidul Socialiștilor marcheaza 25 de ani de la inființare. Astfel, fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru colegii sai. Acesta a menționat ca este mandru „ca in 2011 am preluat conducerea acestui partid, l-am reformat, l-am adus in Parlament in repetate randuri și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut omologului sau din Republica Moldova, Maia Sandu, un raspuns coordonat la "amenintarile comune" din partea Rusiei, in cadrul intrevederii celor doi sefi de stat, luni, la Kiev, relateaza CNN. "Tarile noastre sunt tinta unor amenintari cu o radacina…

- Legea securitații informaționale reprezinta decizia suverana a Parlamentului și a Președinției Republicii Moldova și a fost necesara pentru a combate dezinformarea. Astfel a comentat șefa statului Maia Sandu la declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a acuzat ieri, 23 iunie, ca…

- Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinau, un eveniment in premiera pentru legislativele din Romania și Republica Moldova. In deschiderea evenimentului a vorbit președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmat de alocuțiunile oficialilor din cele doua state. La finalul ședinței solemne…

- Sambata va avea loc, la Chisinau, sedinta comuna a Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova, anunta Senatului intr-un comunicat oficial. La finalul sedintei, va fi adoptata o Declaratie comuna a celor doua Parlamente. Din partea Parlamentului Romaniei vor participa presedintele Senatului,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns miercuri la Chișinau, dupa vizita pe care a efectuat-o in Romania. Macron s-a intalnit cu președinta Maia Sandu, iar cei doi au discutat despre relațiile bilaterale și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana.