Viceprimarul Piteștiului, Sorin Apostoliceanu, în izolare la domiciliu Viceprimarul Piteștiului, Sorin Apostoliceanu, in izolare la domiciliu. El s-a intors de cateva zile dintr-o delegație din Finlanda și Estonia și este obligat ca 14 zile sa nu ia contact cu altcineva. Alaturi de el, alți 8 colegi care au facut parte din delegație au decis sa procedeze la fel. Din cate se pare, va lipsi și de la ședința de Consiliu de joi, care se va ține oricum, fara presa și fara alte persoane ce nu au au treaba acolo. ”Am decis, ca masura de precauție, sa ma autoizolez la domiciliu. Și la fel au decis și ceilalți opt colegi din Primaria Pitești care au fost cu mine in delegație”,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

