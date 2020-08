Viceprimarul Márk Endre, din nou acasă Dupa aproape patru saptamani de spitalizare ca urmare a depistarii cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre a revenit in mijlocul familiei. „Dupa 27 de zile in sfarșit acasa. Mulțumesc familiei mele ca au fost alaturi de mine. Mulțumesc medicilor ca au facut tot ce era cu putința pentru vindecarea mea. Mulțumesc tuturor … Post-ul Viceprimarul Mark Endre... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca in 20 iulie viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a anunțat ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus. Au urmat cateva saptamani de spitalizare in care a parcurs etapele dintre secția de infecțioase si cea de terapie intensiva. Din fericire, in urma cu puțin timp, viceprimarul…

- Un incendiu de vegetație uscata și trestie a izbucnit pe strada Garii din Reghin, unde au ars aproximativ 2mp de deșeuri menajere, iar in localitatea Periș pompierii militari de la Detașamentul de pompieri Reghin sunt solicitați la un posibil incendiu la un utilaj de balotat, informeaza ISU Mureș. Pana…

- Masura, in schimb, va fi flexibila pentru ca situația epidemiologica fiind diferita de la o localitate la alta, masura nu va fi generala The post Ludovic Orban: ”Daca se suspenda cursurile, un parinte va avea posibilitatea sa stea acasa cu copilul și va primi 75% din salariu” appeared first on Realitatea…

- Viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre a transmis in cursul serii de vineri, 31 iulie, un mesaj prin care mulțumește celor catre i-au fost alaturi, fiind momentan intenat in spital. „Probabil ca va mai dura ceva timp pana sa pot parasi salonul de spital și sa ma intorc acasa la familia mea. Imi…

- Veste cat se poate de buna pentru elevii Școlii de Muzica din Reghin. Ei se pot bucura de un Pian Kawai nou, dupa cum reiese din postarea prof. Doina Lavinia Zanfir, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Augustin Maior”. „Mulțumesc doamnei primar, Maria Precup, domnului viceprimar, Mark Endre, Consiliului…

- La conferința de de presa de astazi președintele PNL Mureș, Cristian Chirteș și-a anunțat candidatura la șefia Consiliului Județean. Apoi, consilierul local Theodora Benedek va fi candidat la primaria Tg. Mureș, consilierul pe sport al premierului Orban, Gabriei Toncean va candida la primaria Reghin.…

- Singurul producator roman de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a intrat in colaborare cu cel mai mare producator mondial in domeniu, compania finlandeza PONSSE, astfel incat va fi acoperita intreaga gama de utilaje solicitata pe piata romaneasca, sustine directorul general al companiei,…

- Documentarul „Acasa”, realizat de Radu Ciorniciuc, povestea familiei care a trait 20 de ani in Delta Vacaresti, a castigat marele premiu la DOK.fest Munchen, potrivit unui comunicat remis News.ro.Cea de-a 35-a editie a DOK.fest Munchen are loc online pana pe 24 mai, potrivit news.ro. Citește…