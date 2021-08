Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Judele, viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3, a depus luni dimineata, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o plangere penala pe numele unei firme care este detinuta majoritar de parintii primarului de sector, Robert Negoita.

- Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR PLUS) a declarat luni, 16 august, intr-o postare video pe Facebook , ca muncitori care efectuau lucrari in beneficiul unei societati, detinuta majoritar de catre parintii primarului Robert Negoita, l-au amenintat ca toarna pamant peste el, in momentul in…

- O filmare realizata cu camera ascunsa de o echipa Realitatea PLUS a scos la iveala noi detalii despre tragedia de pe santierul din Capitala. Angajatii spun ca directorul firmei a intrat in concediu chiar in ziua in care s-a produs tragedia, dar nu este clar daca inainte sau dupa. Șeful de echipa și…

- Reprezentanții USR PLUS considera ca primarul Sectorului 3, Robert Negoița, trebuie sa raspunda in fața justiției pentru accidentul de munca petrecut luni seara, in zona Bibliotecii Naționale, pentru ca nu ar exista autoritzație de construire, iar firma ar fi acționat la ordinul lui verbal. „Iresponsabilitatea…

- Excavarile au loc fara nicio autorizație, iar Consiliul Local „nu a fost informat" despre aceste lucrari, susțin USR-iștii. In toamna, „pe același spațiu", este prevazut sa inceapa construirea „Cartierului pentru Justiție", proiect finanțat de Banca Mondiala cu 220 de milioane de euro, mai spun aceștia.„USR…

- Premierul Florin Citu pregateste rectificarea bugetara Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Premierul Florin Cîtu pregateste rectificarea bugetara si va stabili câti bani va primi fiecare minister în parte. El se afla acum la Ministerul de Finante,…

- Ancheta civila impotriva firmei lui Donald Trump a inceput inca din 2019, fiind extinsa acum si la nivel penal. ”Am informat compania Trump Organization ca ancheta noastra nu mai este doar de natura civila. Investigam acum Trump Organization in penal, impreuna cu Procurorul Districtual Manhattan”, a…