- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a prezentat vineri dimineața la Centrul de Transfuzie Sanguina din Suceava pentru a dona sange. Lucian Harșovschi a facut un apel catre toți sucevenii sa-i urmeze exemplu și sa doneze sange la randul lor. „Cel mai bun obicei pe care il am inca din perioada…

- Persoanele care doresc sa doneze sange sunt invitate in perioada urmatoare la Centrul de Transfuzie Sanguina, pentru a ajuta persoanele aflate in situații medicale dificile.In contextul in care se apropie Ziua Internaționala a Donatorului de Sange, autoritațile locale incurajeaza clujenii sa doneze…

- 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Vaslui au donat sange, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad, in cadrul Campaniei ‘Doneaza sange, salveaza o viata!’. Campania se desfasoara la nivel national si este derulata de Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia…

- EXEMPLU… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei “Doneaza sange, salveaza o viața”. Astfel, 30 de jandarmi s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad pentru a dona sange, contribuind prin acest gest la salvarea de vieți omenești. Aceasta campanie, inițiata, de altfel, de Jandarmeria…

- Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea a anuntat ca va accepta la donarea de sange, in aceasta saptamana, numai donatorii fidelizati in ultimii trei ani, din cauza stocurilor excedentare de produse sanguine. ‘Avand in vedere stocul excedentar de produse sanguine comparativ cu nevoile pacientilor,…

- Ca in fiecare an, in preajma zilei de 3 aprilie, jandarmii maramureșeni se alatura campaniei derulate de Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia Romana „Doneaza sange, salveaza o viața”. Incepand de astazi și pana la mijlocul lunii mai, jandarmii maramureșeni vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie…

- Vineri, 29 martie, medicii bucureșteni au donat sange pentru pacienții lor, iar in perioada 1-5 aprilie, studenții mediciniști organizeaza o noua campanie de donare, in holul Facultații de Medicina a UMFCD și la Centrul de Transfuzie Sanguina din București. La fiecare 2 secunde – cineva in lume are…

- Este nevoie de donatori pentru un baiat de 14 ani din Targu Mureș, cu inițialele S.D.Ș., internat la Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, cu diagnosticul aplazie medulara severa.In special este nevoie de donatori cu grupa de sange A Negativ, barbați, care se știu…