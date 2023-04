Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de copii și insoțitori au petrecut o zi din ” Saptamana verde” in compania jandarmilor montani din stațiunea Slanic Moldova, care le-au prezentat copiilor aspecte cu privire la atributiile ce revin jandarmilor montani, dotarea specifica Jandarmeriei Montane, zona de responsabilitate ce revine…

- Viceprimarul Bacaului, Liviu Miroșeanu, și-a exprimat ingrijorarea fața de propunerea de construire a unui stadion de 120 de milioane de euro in oraș. Miroșeanu considera ca prioritizarea investițiilor ar trebui sa se concentreze pe problemele existente in Bacau, mai degraba decat sa se cheltuiasca…

- Peste 600 de elevi de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” din Bacau si-au felicitat mamicile intr-un gest inedit. Este vorba despre confecționarea unor felicitari din hartie colorata, acuarela și creion cu care s-a imbracat gardul scolii. Micuții au decis sa impodobeasca perimetrul unitații de invațamant…

- Un nou bazin de inot didactic este in curs de construcție in orașul Moinești, județul Bacau, cu ajutorul fondurilor Companiei Naționale de Investiții. Primarul Valentin Vieru s-a aratat incantat de aceasta investiție, considerand ca aceasta va aduce beneficii semnificative comunitații locale, dat fiind…

- Portrete și peisaje specifice lumii americii latine, dar și tradiționale scene de viața rurala romaneasca realizate in maniera artei naive pot fi admirate in holul Bibliotecii Județene „Costache Sturdza”, din Bacau, și sunt realizate de pictorițele Elsa Farias – din Brazilia – și de Lina Hortolomei…

- Gruparea „CSMeilor” nu a cunoscut infrangerea in amicale, dar a pierdut doi jucatori importanți, in condițiile in care transferurile lui Adrian Viorica și Giani Unghianu nu s-au mai materializat La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii a III-a la fotbal. Se reia cu etapa a 16-a, antepenultima…

- Obligațiile de raportare statistica ale persoanelor juridice publice și private, dar și rolul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) in elaborarea balanței de plați și a poziției investiționale a Romaniei pe baza unor astfel de raportari, au fost trecute in revista la un seminar organizat in Bacau de Banca…

- Odata cu aprobarea Regulamentului spațiilor verzi, Consiliul Local a inființat și Comisia locala pentru spații verzi. Comisia este compusa din 3 funcționari, inspectorul Viorel Albu și peisagista Alexandra Alexiu din cadrul Secției Spații Verzi, Cristian Ciortan de la Compartimentul GIS al Direcției…