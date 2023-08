Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul liberal al municipiului Timisoara, Cosmin Tabara, care detine si functia de presedinte al PNL Timisoara, a atras atentia ca PNL trebuie sa sustina masuri liberale, nu doar sa faca figuratie sau sa fie ”brelocul” PSD in Parlamentul Romaniei. Tabara atrage atentia ca, daca PNL nu va lua masuri,…

- ”Sau iesim de la guvernare, sau ne ducem in cap! Sa fie clar: PNL trebuie sa sustina masuri liberale si nu impotriva principiilor liberale! Sa nu uite ca el reprezinta un electorat care l-a mandatat cu un scop in Parlamentul Romaniei, nu doar sa faca figuratie sau sa fie “brelocul” cuiva, in speta al…

- ”Sau iesim de la guvernare, sau ne ducem in cap! Sa fie clar: PNL trebuie sa sustina masuri liberale si nu impotriva principiilor liberale! Sa nu uite ca el reprezinta un electorat care l-a mandatat cu un scop in Parlamentul Romaniei, nu doar sa faca figuratie sau sa fie "brelocul" cuiva, in speta al…

- Timișoara, 27 iulie 2023: Un loc al diversitații, unde imaginația nu cunoaște limite, iar generațiile se intalnesc in cadrul evenimentelor dedicate tuturor, despre asta este Iulius Town. Weekend-ul acesta in Iulius Gardens vor avea loc meciuri demonstrative de volei pe plaja, un spectacol stradal…

- In dubla ipostaza, de politician și de administrator al unui oraș nobil ca Timisoara, viceprimarul liberal Cosmin Tabara spune ca incearca sa fie mereu in acord cu promisiunile facute alegatorilor.

- Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, reacționeaza la scandalul de la Timișoara, unde primarul Dominic Fritz, cetațean german, a fost numit „lepra de pui de nazist” de catre un om de afaceri local.„Condamnam ferm atacul verbal șovin și grobian - "lepra de pui nazist" - indreptat impotriva primarului…

- Joi, 15 iunie, la Timișoara s-a desfașurat cea de-a XXVI-a ediție a Comisiei guvernamentale romano–germane pentru problematica etnicilor germani din Romania. Cu aceasta ocazie, Natalie Pawlik, reprezentanta a Guvernului Federal German, a subliniat inca o data susținerea țarii pe care o reprezinta fața…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat astazi, ca partidul pe care il reprezinta nu vrea sa iasa de la guvernare. Cu toate acestea, face presiuni politice, asupra menținerii ministerului Dezvoltarii in Uniune.