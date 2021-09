Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de consiliu local de indata, dar fara cvorum la Timișoara. Aleșii nu s-au adunat sa aprobe noul consiliu de administrație al Colterm. Liberalii și social-democrații nu s-au prezentat deloc la ședința, iar viceprimarul Ruben Lațcau spune ca e vorba de un boicot și de „o decizie criminala” a liderului…

- Conducerea Primariei Timișoara a incercat, in cadrul unei ședințe de plen cel puțin ciudate, sa impuna votarea noilor membrii ai Consiliului de Administrație al societații Colterm. Nu i-a mers, iar acum primarul Dominic Fritz, care, de altfel, nici nu a participat la plenul “de indata”, fiind ocupat…

- Consiliul local al municipiului Constanta, convocat in sedinta.Consiliul local al municipiului Constanta este convocat, in sistem videoconferinta, in sedinta ordinara, marti, 31 august 2021, ora 13.00.Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului…

- Cristian Mițu este noul director general interimar al Colterm: „Prioritatea mea este sa pregatim compania pentru iarna” Consiliul de Administrație al Colterm S.A. l-a numit pe Cristian Mițu in funcția de director general interimar al companiei pentru o perioada de 4 luni. Noul director a anunțat prioritațile…

- Incepand cu data de 1 august, un al cincilea medic urgentist va fi angajat in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente de la spitalului orasenesc „Sf. Dimitrie” Targu Neamt. Este vorba despre dr. Olimpia Rusu de loc din comuna Vanatori-Neamt. Anuntul a fost facut de dr. Alexandru Patrascu, managerul…

- Consiliul Local Cernavoda, in sedinta in data de 28 iulie 2021, ora 16.00.Se convoaca membrii Consiliului local Cernavoda in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2021, ora 16.00, la sediul din orasul Cernavoda, din strada Ovidiu, nr. 11, sala Casei de Cultura I. D. Chirescu, pentru dezbaterea proiectelor…

- Consilierul local Roxana Iliescu aduce in prim plan un nou document legat de activitatea societații Colterm. Dupa ce a incercat sa treaca la vot patru amendamente referitoare la modul de stabilire al Consiliului de Administrație al societații, ea acuza conducerea societații de termoficare ca ascunde…

- Proiectul raportului Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OZHO) privind activitatea ei din 2020 a scos la iveala neconcordanțe fatale pentru versiunea otravirii lui Aleksei Navalnii, pe care Secretariatul tehnic nu a fost in stare sa le explice parții ruse, a scris pe pagina sa de pe…