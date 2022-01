Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 a fost unul plin de probleme pentru societatea de termoficare a Timișoarei. De la abonații care au ramas in mod sistematic fara caldura pana la amenda de 21 de milioane de euro data de Administrația Fondului de Mediu, Colterm a trecut printr-o serie de procese, totul pentru a se menține pe…

- Curtea de Apel Timișoara a respins contestația Primariei Timișoara privind anularea amenzii de 21 de milioane de EURO, data de Ministerul Mediului pentru neachiziționarea certificatelor verzi in 2021 de catre COLTERM. Un comunicat remis presei de catre Biroul de Comunicare al instituției conduse de…

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, acuza administrația Fritz ca a pus pe butuci Colterm prin amenda de 21 de milioane de euro pe care instanța a decis ca trebuie sa o achite, dupa ce certificatele verzi necesare producerii de caldura cu carbuni nu au fost cumparate. "De aici trebuie…

- Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Autoritatea Fondului de Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera. Va reamintim ca amenda a fost primita dupa ce administrația condusa…

- 54 de milioane de lei s-au cerut de la guvern pentru funcționarea Colterm in perioada urmatoare, anunța subprefectul de Timiș, Ovidiu Draganescu. Suma este stabilita in urma unei note de fundamentare a Primariei Timișoara și ar putea asigura apa calda și caldura pana la finalul acestui an. Primaria…

- Administrația Dominic Fritz a luat, astazi, o noua decizie halucinanta in scandalul Colterm. Consiliul de Administrație al societații de termoficare, format din oameni apropiați USR, a decis ca noul director tehnic al Colterm sa fie nimeni altul decat Bogdan Nenu, cel care din martie și pana-n august…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a realizat o serie de calcule referitoare la sumele cheltuite de primarie pentru Colterm. Iar la final, el a ajuns la concluzia ca timișorenii ar fi dat 700 de milioane de lei in aproape șase ani pentru a subvenționa societatea. Ruben Lațcau spune ca liberalii…

- In orașul din vestul țarii, doua școli sunt inchise complet din cauza infectarilor cu COVID, in timp ce, azi, elevii din patru unitați de invațamant au trecut in online nu din cauza virusului, ci din cauza frigului din clase. „In medie sunt 16 grade in clase. Noaptea sunt temperaturile foarte scazute,…