- Peste 20 de utilaje de deszapezire actioneaza, luni dimineata, pe reteaua de drumuri nationale din judetul Botosani, pe fondul ninsorilor abundente din ultimele 20 de ore, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Sectiei Drumuri Nationale (DSN), Dumitru Clipaciuc. Foto: (c) Cristian Lupascu/AGERPRES…

- RAJDP a intervenit pe drumurile din localitateaa Baneasa, judetul Constanta cu un numar de 15 ATB cu lama si sararita, 4 unimoguri, 4 wolla, 1 buldoexcavator si 5 autoutilitare.In aceasta a nins usor in zona Baneasa.Am actionat cu 15 ATB cu lama si sararita, 4 unimoguri, 4 wolla, 1 buldoexcavator si…

- Ninsoarea care s-a pornit in noaptea de duminica spre luni nu a creat probleme deosebite in circulatia rutiera din judetul Vrancea. Administratorul drumurilor, Consiliul Judetea, spune ca se intervine permanent.

- In zonele care au intrat sub atenționarea meteorologica de ninsori și vant, reprezentanții DRDP București, DRDP Craiova, DRDP Timișoara, DRDP Brașov spun ca sunt asigurate 831 de utilaje, 112.211 tone sare, 16.383 tone nisip și 1.605 tone clorura, anunța Ministerul Transporturilor, potrivit Mediafax.…

- Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a intervenit, in aceasta dimineața, cu utilaje de deszapezire pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca. S-a acționat cu șase utilaje cu lama, pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. A fost impraștiat și material antiderapant. In aceasta dimineața a nins in zona montana…

- Drumurile din intreaga tara s-au transformat in adevarate patinoare, dupa precipitatiile de joi.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca, dis-de-dimineata, mai multe autospeciale și salvatori sunt antrenati in curațarea drumurile naționale de gheața.

- Ghețușul da batai de cap șoferilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența intreprind acțiuni de prevenire a riscurilor pe traseele din țara incepand cu orile dimineții.

- Precipitatiile mixte de azi dimineata au adus riscul formarii poleiului pe drumurile judetene administrate de Directia Judeteana de Drumuri si Poduri, institutie subordonata Consiliului Judetean Botosani. S-a actionat inca de la primele ore ale diminetii in toate cele patru zone de deszapezire, punand…