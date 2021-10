Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 557 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.684 teste efectuate (din care 1.818 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (247), Lugoj (41), Giroc (28), Moșnița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 435 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.597 teste efectuate (din care 1701 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (215), Lugoj (28), Giroc (26), Moșnița…

- Rata de infectare la nivelul județului Timiș este de 3,4 la mie, iar la Timișoara de 4,49 la mie. Alte localitați cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: The post Rata de infectare a explodat in Timișoara, Bucovaț, Moravița, Bara, Dumbrava, Ghiroda, Moșnița, Parța, Padureni, Șag,…

- Noi restricții sunt impuse in Timișoara, dupa ce rata de infectare COVID-19 a depașit 4,49 la mia de locuitori. Astfel, orașul va intra in weekend in carantina de noapte. Masurile vizeaza și alte localitați din județul Timiș. Timișoara intra intr-un nou scenariu in care se reinstituie carantina de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, miercuri, noi masuri anti-Covid pentru localitațile unde incidența a crescut peste anumite praguri. Timișoara, Giroc, Ghiroda, Dumbravița, dar și alte localitați vor avea carantina de noapte in weekend, iar Bucovaț și Moravița carantina in toate…

- Suntem in grafic sa vizionam filme, și nu numai, in cinematografele clasice ale Timișoarei, pana in 2023, da asigurari viceprimarul Ruben Lațcau. „Am fost in vizita pe șantierele a trei proiecte de reabilitari de cinematografe și viitoare spații multifuncționale, ... The post Reabilitarea cinematografelor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate noua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.697 teste efectuate (din care 652 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (6), Dumbravița, Giroc și Lenauheim. Coeficientul…

- Timișul conduce topul vaccinarii din Romania, iar Timișoara nu este printre primele trei nici in topul localitaților din județ cu cea mai mare rata de vaccinare, potrivit autoritaților. Cei mai mulți vaccinați sunt in Dumbravița, Giroc și Moșnița Noua, iar cel mai mic procent de persoane imunizate raportat…