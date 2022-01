Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara transmite marti, intr-un comunicat de presa, ca fosta administratie nu a ”bugetat niciun leu” pentru certificatele verzi si ca decizia Curtii de Apel Timisoara care a respins contestarea amenzii de aproape 107 milioane de lei primita de societatea de termoficare Colterm, de la…

- Primaria Timișoara anunța in sfarșit pornirea procedurii de licitație deschisa pentru proiectarea și execuția noului stadion pe structura metalica al orașului. Este chiar așa-zisul stadion „lego” care va fi amenajat in Calea Buziașului, pe care administrația Fritz l-a scos inițial din buget, dar l-a…

- Timișorenii nu vor mai plati parcarea in weekend, așa cum iși dorea inițial administrația Fritz, iar instituțiile publice vor plati locurile rezervate, care vor fi limitate, anunța viceprimarul Ruben Lațcau la aproape doua luni de cand a fost facut publicul noul regulament de parcare. Primaria Timișoara…

- „Inca o țeapa marca Fritz: firma de avocatura a Colterm a disparut ca magarul in ceața”, acuza un consilier local. Radu Țoanca (PSD) susține ca aleșii locali nu au aflat de ce a platit Primaria Timișoara peste 200.000 de euro unei firme de avocatura care ar fi trebuit sa securizeze bunurile Colterm.

- In orașul din vestul țarii, doua școli sunt inchise complet din cauza infectarilor cu COVID, in timp ce, azi, elevii din patru unitați de invațamant au trecut in online nu din cauza virusului, ci din cauza frigului din clase. „In medie sunt 16 grade in clase. Noaptea sunt temperaturile foarte scazute,…

- „Șantaj, amenințari, plangeri penale”. Astfel descrie viceprimarul Ruben Lațcau „meniul” experienței din politica locala. Acesta a reacționat printr-un amplu mesaj pe pagina sa de Facebook la anunțul facut astazi de consilierul local Radu Țoanca. Pe scurt, Țoanca a anunțat ca, actualul viceprimar nu…

- Primaria Timișoara convoaca un nou plen „de indata”, al doilea pe tema societații de termoficare a orașului. Au trecut doua saptamani de la ultima ședința de consiliu local care a fost suspendata din lipsa de cvorum. De data asta, consilierii locali sunt puși sa voteze, tot „de indata”, noul regulament…