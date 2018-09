Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații ieșeni au respins recursul formulat de prefectul Marian Șerbescu in cazul ordinului emis, de vacantare a postului de consilier local și, implicit, al celui de viceprimar, deținut de Gabriel Harabagiu. Decizia este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.Curtea de Apel Iași…

- Magistratii de la Tribunalul Ilfov au amanat pentru 2 iulie, pronuntarea in cazul cererii de eliberare conditionata din inchisoare a fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, transmite Agerpres.ro. Pe 2 mai, magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins, in prima instanta, cererea…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au luat o noua decizie in dosarul privind insolventa SC Soti Cable Neptun SRL. Instanta a constatat depuse la dosar procesul verbal al adunarii creditorilor Soti Cable Neptun SRL din data de 19.06.2018 si raportul administratorului judiciar din data de 11.06.2018.…

- Magistratii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare au decis sa-i interzica liderului PSD mai multe drepturi civile: dreptul de a alege, de a fi ales si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat. Decizia in cazul lui Dragnea…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis mai multe probe solicitate de Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, care cere in instanta anularea amenzii de 100.000 de lei primita in contextul scandalului privind nationalizarea Pilonului II. Magistratii au decis ca, la pana la urmatorul termen de judecata,…

- Magistratii instantei supreme au decis, luni, ca poate sa inceapa judecata in dosarul Baza Cutezatorii, in care fostul secretar de stat Mihnea Costoiu este acuzat de abuz in serviciu, fiind constatata legalitatea rechizitoriului, a probelor si a actelor de urmarire penala. Decizia nu e definitiva.

- Adriana Bahmuțeanu, "clienta fidela" a tribunalelor a inregistrat o noua victorie. Vedeta a caștigat un proces, prin care ea și membrii familiei ei vor fi supuși unei evaluari psihiatrice la INML.