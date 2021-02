Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul sucevean Andrei Costea, specialist in recuperare medicala, susține ca tot mai mulți copii au probleme cu spatele, din cauza ca nu fac sport, dar stau foarte mult in banci și pe telefoanele mobile. Prezent in studioul Radio Top, el a declarat: „Am avut la cabinet pacienți de 8 ani, de 9 ani,…

- Doua din cele cinci centre de vaccinare amenajate de Primaria Suceava pe raza municipiului reședința de județ ar putea deveni funcționale incepand cu data de 15 februarie. Este vorba de centrele de la Școala 11 “Miron Costin” din Burdujeni și de la la Colegiul Național“Ștefan cel Mare”. Anunțul a fost…

- In municipiul Suceava s-au organizat sase centre de imunizare impotriva COVID-19 si se estimeaza ca peste 20% din populatie va fi vaccinata in a doua etapa a campaniei care va demara pe 15 ianuarie, a declarat presei, luni, viceprimarul Lucian Harsovschi, reprezentant in Nucleul local de Coordonare…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, incurajeaza contribuabilii sa achite online taxele și impozitele locale pentru 2021, așa cum a procedat și el astazi, in prima zi de plata. In același timp, el reamintește ca investițiile municipalitații se realizeaza funcție de incasari. Viceprimarul Harșovschi…

- Zece studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continua sa sprijine voluntar Direcția de Sanatate Publica, in actualul context epidemiologic. Prorectorul USV, Mihai Dimian, a afirmat, la Radio Top: „Voluntarii noștri sint la datorie. Mai mult, am facut un centru in universitate și am…

- Prorectorul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, este dispus sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Prezent in studioul Radio Top, el a declarat: „Ma voi vaccina. Sigur, asta depinde și de modul in care vor decurge lucrurile, in sensul ca atat timp cat inca nu m-am infectat,…

- Aproximativ 30 de studenți de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publica din cadrul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor participa la cursuri intensive de limba germana, printr-un proiect demarat in urma cu 3 ani și susținut de firma Egger. In acest an academic, cursurile…

- Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care sprijina voluntar activitatea Direcției de Sanatate Publica ar urma sa primeasca burse excepționale din partea instituției academice. Rectorul USV, Valentin Popa a declarat, la Radio Top: „Chiar in aceste zile incercam sa-i premiem pe…